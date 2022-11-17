Коми получит 500 миллионов рублей на переселение с Крайнего Севера

Фото: Pixabay

В 2023 году Коми получит более 500 миллионов рублей на переселения граждан из районов Крайнего Севера. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

В Коми реализуют госпрограмму «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан». Одно из ее направлений –предоставление социальных выплат на строительство или покупку жилья. На них могут рассчитывать молодые семьи. Так, в этом году 72 семьи получили выплаты. В общей сложности на эти цели выделили 68,2 миллиона рублей. В ближайшие три года на такие выплаты потратят 185 миллионов рублей.

Кроме того, в Коми предусмотрены выплаты для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним. В этом году их получили 180 человек. На эти цели выделили 577,4 миллиона рублей. В следующем году эта сумма составит 544 миллиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Госсовет Коми просит денег на переселение с Крайнего Севера (подробности)