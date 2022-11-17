Житель Усинска получил два года за избиение знакомого на почве ревности

Фото: архив КП.

Житель Усинска на почве ревности избил своего собутыльника. Теперь его ждёт наказание. Подробности сообщает республиканская прокуратура.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, в октябре прошлого года мужчина в одном из домов по ул. Парковой в Усинске выпивал в компании. Как вдруг 28-летний гость и его приятель повздорили из-за девушки. Причиной конфликта стала банальная ревность. Ссора переросла в драку. Фигурант начал избивать знакомого, бил его руками и ногами, даже тогда, когда последний упал на пол и не сопротивлялся. Травмы были серьёзные.

На суде житель Усинска признал вину и раскаялся. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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