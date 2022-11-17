Фото: архив КП

В субботу и воскресенье, 19 и 20 ноября, в банях Сыктывкара снизятся тарифы. Об этом сообщает городской банно-прачечный трест.

Обычно сеанс в бане в рабочий день стоит 300 рублей, а в выходной день – 350. На выходных цены снизятся. Так бани №3 (улица Кирова, 56) и №4 (Октябрьский проспект, 80) 20 ноября в восемь вечера можно будет посетить за 250 рублей. Сеанс в бане №7, расположенной на улице Корабельной, 1/8 в Краснозатонском, в этот же день и в это же время обойдется в 200 рублей. Аналогичную сумму нужно будет отдать 19 ноября в 18.00 в бане №8 (улица Снежная, 1/2, Верхняя Максаковка) и 20 ноября в 20.00 в бане №9 (улица Сосновая, 10).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Верхней Максаковке под Сыктывкаром начнет работать общественная баня (подробности)