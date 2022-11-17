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НовостиОбщество17 ноября 2022 14:00

В Коми хозяйка аргентинского дога выплатит 200 тысяч рублей за укус питомца

Источник:kp.ru
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

На эжвинку напал аргентинский дог и укусил прямо в лицо. Девушке из-за травмы пришлось лечиться у косметолога, она через суд потребовала у хозяйки собаки взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

Как сообщает Эжвинский суд Сыктывкара, судмедэкспертиза установила, что был причинён лёгкий вред здоровью. Суд решил, что девушка испытала нравственные и физические страдания, а также признал вину владелицы собаки, которая не обеспечила безопасность окружающих.

– Выгул собаки породы «Аргентинский дог» должен осуществляться в наморднике и на поводке, чтобы лишить собаку возможности кусать прохожих, – говорится в релизе.

Суд взыскал в пользу пострадавшей 200 тысяч рублей за моральный вред. Но при этом отказал возмещать расходы на лечение и косметолога. Решение не вступило в законную силу.

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