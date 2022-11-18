Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 4:45

Воспитанников сгоревшего детского сада в Коми перевели в другой поселок

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Коми приняли решение о размещении воспитанников сгоревшего детского сада в Усть-Вымском районе. По словам главы муниципалитета Галины Плетцер, дети будут временно ходить в дошкольную организацию в поселке Казлук.

Пожар произошел в поселке Донаель 16 ноября вечером. К моменту приезда пожарных огонь распространился на 300 квадратных метрах. Во время ЧП никто не пострадал – ни воспитанников, ни сотрудников в здании не было. Прокуратура региона сообщила, что намерена взять под контроль расследование причин произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МЧС Коми сообщили о пожаре в районном детском саду (подробнее)