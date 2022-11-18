Воспитанников сгоревшего детского сада в Коми перевели в другой поселок

Фото: соцсети

В Коми приняли решение о размещении воспитанников сгоревшего детского сада в Усть-Вымском районе. По словам главы муниципалитета Галины Плетцер, дети будут временно ходить в дошкольную организацию в поселке Казлук.

Пожар произошел в поселке Донаель 16 ноября вечером. К моменту приезда пожарных огонь распространился на 300 квадратных метрах. Во время ЧП никто не пострадал – ни воспитанников, ни сотрудников в здании не было. Прокуратура региона сообщила, что намерена взять под контроль расследование причин произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МЧС Коми сообщили о пожаре в районном детском саду (подробнее)