Похищенной девушке из Коми чудом удалось сбежать от мучителя

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В Вуктыльском районе 41-летнего мужчину признали виновным в похищении человека и причинении легкого вреда здоровью. По данным прокуратуры Коми, его жертвой стала бывшая сожительница. Девушке удалось сбежать от своего мучителя через окно.

Фигурант уголовного дела встретил свою жертву 30 апреля 2022 года в подъезде, а после втащил потерпевшую в квартиру. После этого он начал ее избивать и угрожал убийством, приставив к горлу нож.

Спустя несколько часов мужчина уснул, а девушка сбежала со второго этажа, привязав простыни. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии особого режима.

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