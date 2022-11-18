Жительница Коми пыталась убить ухажера своей дочери из-за несерьезных намерений

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В Сыктывкарском городском суде осудили напавшую на ухажера своей дочери 52-летнюю женщину. В качестве оружия она использовала кухонный нож. По предоставленной информации прокуратуры Коми, нападение было умышленным.

Установлено, что преступление произошло в феврале 2022 года, когда она находилась на кухне своей квартиры со своей жертвой в состоянии алкогольного опьянения. Позже женщина пояснила, что сильно переживала за свою дочь, так как та расторгла брак с очень хорошим человеком и привела в дом нового ухажера буквально через месяц.

Фигурантка уголовного дела добавила, что ее возмутил факт заявления кавалера о том, что между ним и дочерью женщины нет ничего серьезного. После этого он и получил удар ножа.

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