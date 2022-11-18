Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Печоре разрушилась крыша аварийного дома, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на улице Привокзальной. В доме №2 разрушилась крыша. По факту случившегося прокуратура проводит проверку соблюдения прав жильцов. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям администрации и Госжилинспекции. Работники прокуратуры выехали на место. Кроме того, сотрудники ведомства собираются направить исковые заявления в суд. Это нужно для того, чтобы защитить права жильцов дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми инвалид первой группы вынужден жить в квартире с протекающей крышей (подробности)