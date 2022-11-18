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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:17

В Печоре разрушилась крыша аварийного дома

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Печоре разрушилась крыша аварийного дома, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на улице Привокзальной. В доме №2 разрушилась крыша. По факту случившегося прокуратура проводит проверку соблюдения прав жильцов. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям администрации и Госжилинспекции. Работники прокуратуры выехали на место. Кроме того, сотрудники ведомства собираются направить исковые заявления в суд. Это нужно для того, чтобы защитить права жильцов дома.

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