Фото: пресс-служба Минобороны России

Единовременную выплату мобилизованным и добровольцам из Коми увеличили до 150 тысяч рублей. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, по 100 тысяч рублей получили все мобилизованные и добровольцы. Согласно постановлению правительства Коми, выплата увеличилась. В документе отмечается, что до конца ноября бойцы получат еще по 50 тысяч рублей. Кроме того, все участники спецоперации получат по 100 тысяч рублей, когда вернутся домой. Глава Коми отметил, что такие выплаты уже производятся.

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