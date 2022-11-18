В Ухте осужденный подозревается в даче взятки сотруднику колонии

Фото: СУ СК по Коми.

В Ухте осужденный пытался дать взятку сотруднику колонии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СК по Коми, осужденный попросил сотрудника исправительного учреждения пронести и передать ему сотовый телефон. За вознаграждение.

– Правоохранитель доложил о произошедшем руководству. Развитие событий было поставлено под контроль оперативных служб, – подчеркивается в релизе.

В результате в сентябре-октябре этого года осужденный через посредников передал сотруднику учреждения 20 тысяч рублей за получение сотового телефона. Дача взятки была зафиксирована в установленном порядке.

Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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