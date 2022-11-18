Уйба побывал в зоне СВО и встретился с военными из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба отправился в зону проведения специальной военной операции и встретился с военнослужащими из республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем видеообращении.

Уйба рассказал, что посетил воинскую часть. Он передал бойцам из Коми дополнительную экипировку. Ее отправило республиканское правительство. Это было сделано по просьбам родных военнослужащих. Бойцы также получили зеленецкую тушенку. Кроме того, военные записали видеоприветствие родным и близким. В целях безопасности их лица скрыты.

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