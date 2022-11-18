Фото: подразделение по делам несовершеннолетних УТ МВД по СЗФО

С 11 декабря поезда из Сыктывкара в Санкт-Петербург будут ходить через день. Об этом сообщили в пресс-службе СЖД.

В настоящее время поезд № 98/97 Сыктывкар – Санкт-Петербург ходит лишь в некоторые дни. Однако ситуация изменится 11 декабря. С этого дня вышеупомянутый состав будет в Микуни объединяться с поездом № 77/78 Воркута – Санкт-Петербург. Он курсирует через день.

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