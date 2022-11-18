В Коми выбрали лучших участковых

Фото: пресс-служба главы Коми
В Коми выбрали и наградили победителей конкурса на лучших участковых. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Конкурс проводился для того, чтобы повысить престиж профессии, а также повысить авторитет правоохранителей среди населения. Первое место в первой группе занял интинский участковый Денис Антипов, второе – полицейский из Сосногорска Игорь Уляшова, а третье – ухтинец Владимир Андронов.
Во второй группе победил сотрудник полиции Княжпогостского района Станислав Шилкин. Второе место досталось Ольге Мурашкиной из Троицко-Печорского района, а третье – участковому из Удорского района Никите Булыгину.
Победителей наградят. Полицейские, занявшие первое место, получат по 100 тысяч рублей. За второе место заплатят по 70 тысяч рублей, а за третье – по 50 тысяч рублей.
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