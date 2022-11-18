Пьяный житель Коми избил друга табуретом и зарезал женщину

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Сысольский районный суд признал 39-летнего жителя Визинги виновным в убийстве, краже и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В августе 2020 года мужчина выпивал в квартире своего приятеля в Визинге. Злоумышленник украл у него планшет, шуруповерт, а также шлифовальную и фрезерную машинки. Второе преступление житель Коми совершил у себя дома 23 октября 2021 года. Во время застолья мужчина поссорился с еще одним приятелем. Злоумышленник схватил табурет и как минимум шесть раз ударил собутыльника по голове и телу. В результате пострадавший получил легкий вред здоровью.

Через некоторое время, злоумышленник остался на кухне вдвоем с гостьей, и они поссорились. Житель Коми взял нож и ударил женщину в грудную клетку. В результате женщина скончалась на месте.

Вину во всех преступлениях мужчина признал. По словам злоумышленник, все это он совершил из-за того, что был пьян. Суд приговорил жителя Коми к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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