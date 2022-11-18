В Коми УК заставили подготовить многоэтажки к отопительному сезону

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По требованию прокуратуры Усть-Вымского района управляющая компания подготовила многоквартирные дома к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В Жешарте обследовали многоэтажки. Оказалось, что многие из них фактически не готовы к отопительному сезону. Так, на трубах не было теплоизоляции. Кроме того, подвалы в двух домах затопили. Кроме того, имелись нарекания к состоянию систем электроснабжения и канализации ряда зданий.

Прокуратура внесла руководителю управляющей компании ООО «Услуга» представление. За месяц нарушения устранили, а виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

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