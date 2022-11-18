Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 14:35

В Коми жители двух домов добились перерасчета платы за электричество

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Ижемском районе жителям двух многоквартирных домов незаконно скорректировали объема электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, жителям необоснованно скорректировали объем энергии, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период. При этом он превысил объем, рассчитанный по нормативам. Прокуратура внесла в АО «Коми энергосбытовая компания» представление. Жильцам сделали перерасчет, и плату существенно снизили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми целому городу могут сделать перерасчет за воду (подробности)