В Коми жители двух домов добились перерасчета платы за электричество

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В Ижемском районе жителям двух многоквартирных домов незаконно скорректировали объема электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, жителям необоснованно скорректировали объем энергии, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период. При этом он превысил объем, рассчитанный по нормативам. Прокуратура внесла в АО «Коми энергосбытовая компания» представление. Жильцам сделали перерасчет, и плату существенно снизили.

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