Пять муниципалитетов Коми не получили паспорта готовности к зиме

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Пять муниципалитетов Коми не получили паспорта готовности к отопительному сезону 2022-2023 годов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

В ведомстве отметили, что все котельные работают в штатном режиме. Водопроводные и тепловые сети полностью подготовили. В Коми заменили 113% ветхих тепловых сетей и 120% ветхих водопроводных сетей от плана. В министерстве отметили, что в республике имеются необходимые запасы топлива.

В Коми пять из 30 муниципалитетов не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Это Вуктыл, Сосногорск, Войвож, Нижний Одес и Сыктывдинский район. Эти муниципалитеты должны устранить замечания и получить акты до конца года.

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