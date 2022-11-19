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НовостиОбщество19 ноября 2022 6:03

Из-за кольца сыктывкарке пришлось вызывать спасателей

Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Сыктывкаре 24-летней местной жительнице пришлось обращаться к спасателям из-за кольца. Инцидент произошел 16 ноября.

Ночью девушка обратилась к спасателям. Девушка рассказала, что у нее сильно опух и болит палец. Горожанка пояснила, что из-за этого не может самостоятельно снять кольцо. В квартиру, расположенную на улице Морозова, прибыли спасатели. Используя слесарный инструмент, они перекусили кольцо, передает «Комиинформ».

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