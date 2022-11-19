В Коми пенсионер на иномарке сбил пешехода

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 18 ноября, в Усть-Куломском районе Nissan X-trail сбил мужчину 1983 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18.28 в селе Усть-Кулом. Мужчина 1948 года рождения ехал за рулем Nissan X-trail по улице Ленина в сторону Советской. В районе дома №1 иномарка сбила пешехода. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал мужчина 1983 года рождения. У пешехода диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализация мужчине не потребовалась.

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