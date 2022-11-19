В Сыктывкаре «Лада» сбила мужчину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 18 ноября, в Сыктывкаре ВАЗ-21110 сбил мужчину 2003 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 21.20. Молодой человек 2003 года рождения ехал за рулем ВАЗ-21110 по улице 2-я Промышленная в сторону Верхнего Чова. Напротив дома №23 «Лада» сбила пешехода, который шел по дороге в попутном направлении.

В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб локтя. Пострадавшего увезли в больницу. Водитель получил права в прошлом году.

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