Жительницу Коми оштрафовали за передачу денег осужденному

Фото: УФСИН Коми

В Воркуте 17 ноября в СИЗО-3 сотрудники обнаружили в посылке одному из осужденных купюру номиналом 1000 рублей. Деньги попыталась передать родственница мужчины из Московской области.

Женщина попыталась спрятать купюру между двумя блоками сигарет. Посылка пришла по почте, однако запрещенное содержимое все обнаружили сотрудники СИЗО.

В отношении отправителя теперь составили материалы об административном нарушении. Женщину ждет штраф.

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