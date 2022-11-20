Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 ноября 2022 7:00

Жительницу Коми оштрафовали за передачу денег осужденному

Источник:kp.ru
Фото: УФСИН Коми

Фото: УФСИН Коми

В Воркуте 17 ноября в СИЗО-3 сотрудники обнаружили в посылке одному из осужденных купюру номиналом 1000 рублей. Деньги попыталась передать родственница мужчины из Московской области.

Женщина попыталась спрятать купюру между двумя блоками сигарет. Посылка пришла по почте, однако запрещенное содержимое все обнаружили сотрудники СИЗО.

В отношении отправителя теперь составили материалы об административном нарушении. Женщину ждет штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми судили уклониста от призыва в армию (подробнее)