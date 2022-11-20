Старейшей жительнице района Коми исполнился 101 год

Фото: Сергей Рубан/соцсети

Глава Усть-Куломского района Сергей Рубан сообщил на страницах своих социальных сетей, что единственному участнику Великой Отечественной войны в муниципальном образовании исполнился 101 год. Анна Епова награждена медалями «За Победу над Германией в ВОВ», Жукова.

Рубан отметил, что в районе гордятся военными и трудовыми подвигами женщины и кланяются ха крепость духа и любовь к родине. Глава района пожелал имениннице долгих лет жизни и здоровья.

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