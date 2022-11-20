Водитель «Рено» не справился с управлением и вылетел в кювет

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В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая произошла в Усть-Вымском районе. По предоставленным данным, 19 ноября, водитель автомобиля «Рено» вылетел в кювет.

ДТП произошло в 23:15 на Центральной улице в селе Кожмудор. Предварительно инспекторы ГИБДД считают, что 38-летний водитель машины не справился с управлением. В результате он получил травмы разной степени тяжести. В причинах разбираются правоохранители.

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