Роспотребнадзор Коми начнет проверку воды в Сыктывкаре после жалоб на резкий запах

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Мэрия Сыктывкара сообщила о намерении привлечь Роспотребнадзор к проверке качества воды в водопроводе. Решение принято после многочисленных жалоб на неприятный запах воды.

По предоставленным данным, жалобы поступают с 18 ноября. Изначально в муниципалитете заявили, что появление запаха связано с пробой нового поколения реагентов. Безопасность этих реагентов была подтверждена лабораторией Сыктывкарского водоканала.

Впоследствии в администрации столицы заявили, что решили в качестве превентивной меры привлечь к проверке воды Роспотребнадзор, передали в «БНК».

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