Большинство сыктывкарцев одинаково любят и получать, и принимать новогодние подарки

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Жители Сыктывкара одинаково любят и дарить, и получать подарки на Новый год, показали результаты исследования портала Superjob.

По результатам опроса выяснилось, что к такой категории относятся 55% жителей столицы. Среди оставшихся 25% любят преподносить праздничные поздравления и подарки, 12% любят получать, а еще 8% не любят ни получать, ни дарить.

При этом женщины считают процесс обмена подарками более волнующим, чем мужчины. Также выяснилось, что бескорыстно любят одаривать люди старшего поколения с более высоким уровнем дохода.

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