Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 ноября 2022 17:00

Большинство сыктывкарцев одинаково любят и получать, и принимать новогодние подарки

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жители Сыктывкара одинаково любят и дарить, и получать подарки на Новый год, показали результаты исследования портала Superjob.

По результатам опроса выяснилось, что к такой категории относятся 55% жителей столицы. Среди оставшихся 25% любят преподносить праздничные поздравления и подарки, 12% любят получать, а еще 8% не любят ни получать, ни дарить.

При этом женщины считают процесс обмена подарками более волнующим, чем мужчины. Также выяснилось, что бескорыстно любят одаривать люди старшего поколения с более высоким уровнем дохода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он нас вспомнил!»: знаменитый селезень Сёма из Троицко-Печорска обживается на зимовку в компании курочек (подробнее)