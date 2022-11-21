В Сыктывкар прилетели свиристели

В Сыктывкаре заметили свиристелей. Фото с милыми птицами появились в социальных сетях.

Горожане отмечают, что свиристели очень доверчивые и с радостью подпускают к себе людей. Сыктывкарцы же не упускают такую возможность и делают красивые фото птиц на память.

— Такие дивные птички! Чудо природы!Любоваться ими — бальзам на душу, — комментирует фото Майя.

Справка

Свиристель — певчая птица из отряда воробьинообразных. Распространена в зоне таёжных лесов Северного полушария. Обитает в разреженных хвойных и смешанных лесах, на зарастающих горах и вырубках.

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