До конца года в центре Сыктывкара расселят аварийный дом

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До конца 2022 года аварийный дом №69 по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре полностью расселят. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Лисов.

По его словам, расселяют 160 помещений площадью 1,9 тысячи квадратных метров. На эти цели выделили 230 миллионов рублей. Общежитие расселили в начале прошлого года. Несколько семей согласились переехать в маневренный фонд. Остальные же не захотели этого делать, поскольку каждый день ездить из Верхней Максаковки в город им неудобно.

Люди подали в суд, но у администрации не было возможности выкупить землю и жилые помещения. Поэтому сыктывкарцам приходилось самостоятельно искать и оплачивать жилье. Для нанимателей жилых помещений купили квартиры в строящемся доме в ЖК «Городские луга». Дом введут в эксплуатацию не ранее 1 декабря 2022 года. Остальные 136 собственников получат выплаты, передает «Комиинформ».

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