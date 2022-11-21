В Сыктывкаре снизились цены на бензин

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре изменились цены на бензин. За минувшую неделю было замечено снижение стоимости горючего, однако на некоторых заправках литр бензина резко в цене вырос. Например, компания «2000» повысила стоимость дизельного топлива сразу на 11 рублей (стоимость за 20 литров), передает издание «Комиинформ».

Далее приведем актуальный ценник на сыктывкарских заправках.

Компания «Лукойл»

АИ-92 - 46,37 руб. (было 46,07) - подорожал на 30 коп.

АИ-95 - 49,57 руб. (было 49,27) - подорожал на 30 коп.

100 - 60,91 руб. (было 60,61 руб.) - подорожал на 30 коп.

ДТ - 58,43 руб. (было 55,41 руб.) - подорожал на 3 руб. 02 коп.

«Движение Коми»

АИ-92 - 43,99 руб. (было 44,44 руб.) - подешевел на 45 коп.

АИ-95 - 46,99 руб. (было 47,55 руб.) - подешевел на 56 коп.

ДТ - 55, 77 руб. - без изменений.

Компания «2000» (цена обозначена от 20 литров)

АИ-92 - 40,20 руб. (было 41,90 руб.) - подешевел на 1 руб. 70 коп.

АИ-95 - 43,20 руб. (было 44,90 руб.) - подешевел на 1 руб. 70 коп.

ДТ - 66,00 руб. (было 55, 00) - подорожал на 11 руб.

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