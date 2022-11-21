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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:04

В картофеле предприятия из Коми не обнаружили пестицидов

Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В октябре 2022 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в рамках государственного задания на предприятии в Республике Коми были отобраны пробы сельскохозяйственной продукции (картофеля) и направлены на исследования в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».

Исследования проводились на показатели «бифентрин», «дифеноконазол», «лямбда-цигалотрин», «перметрин», «пиримифос-метил», «ципроконазол». Результаты исследований отрицательные, следов пестицидов не обнаружено.

Напоминаем, что в 2021 году Россельхознадзору были переданы полномочия по контролю за оборотом пестицидов и агрохимикатов, как при их ввозе на территорию России, так и при их использовании при производстве сельскохозяйственной продукции.

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