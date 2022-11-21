В Коми столкнулись две легковушки: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 20 ноября, в Ухте столкнулись «Лада» и Nissan Maxima, в результате пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 17.14. Молодой человек 1998 года рождения ехал за рулем «Лады» ехал по улице Севастопольской в сторону 30 лет Октября. На перекрестке этих улиц водитель решил повернуть налево и не уступил дорогу Nissan.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель «Лады» получил ушиб грудной клетки. У его пассажирки 1999 года рождения диагностировали ушиб лба и бедра.

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