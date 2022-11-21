В Коми спасли замерзавших на трассе молодых мужчин

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В Коми спасли замерзавших ночью троих мужчин. Жители республики попали в затруднительную ситуацию, когда ехали на работу в село Объячево.

Как сообщили «Комсомольской правде» в «Спас-Коми», 37-летние мужчины ехали по федеральной трассе «Вятка» на ВАЗ-2115, когда машина заглохла. Наступали 20-градусные морозы, а помощи ждать было не от кого. Посовещавшись, мужчины решили позвонить спасателям.

- Мужчины находились в удовлетворительном состоянии. Спасатели предложили пострадавшим поехать назад в Объячево, где они и вышли у ближайшего кафе, - рассказали в «Спас-Коми».

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