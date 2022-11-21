Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 ноября 2022 10:29

В Кирове житель Коми ударил полицейского

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Кирове 41-летнего уроженца Коми подозревают в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе местного ЛО МВД России на транспорте.

На привокзальной площади мужчина нарушал общественный порядок, матерился и выражал явное неуважение к людям. Уроженца Коми доставили в полицию, чтобы составить административный материал о мелком хулиганстве. В какой-то момент он ударил полицейского по лицу. В отношении задержанного применили спецсредства. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пьяный житель Коми ударил полицейского: его посадили (подробности)