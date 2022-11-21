В Кирове житель Коми ударил полицейского

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В Кирове 41-летнего уроженца Коми подозревают в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе местного ЛО МВД России на транспорте.

На привокзальной площади мужчина нарушал общественный порядок, матерился и выражал явное неуважение к людям. Уроженца Коми доставили в полицию, чтобы составить административный материал о мелком хулиганстве. В какой-то момент он ударил полицейского по лицу. В отношении задержанного применили спецсредства. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.

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