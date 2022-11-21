Севшему за руль пьяным жителю Коми грозят судимость и конфискация автомобиля

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Житель Печоры может получить судимость, а вдобавок и конфискацию своего авто. Такое суровое наказание мужчину ждет из-за его любви ездить за рулем машины пьяным, сообщает республиканская прокуратура.

В сентябре этого года печорец выпил две бутылки пива и решил в таком состоянии поехать на дачу, однако его остановили инспекторы ДПС. Выяснилось, что у мужчины даже не было прав.

- Движение нетрезвого водителя привлекло внимание сотрудников ГИБДД, которые остановили жителя Печоры и выяснили, что ранее он лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение. Учитывая, что с 14 июля 2022 года вступили поправки в законодательство, позволяющие конфисковывать в доход государства автомобили по уголовным делам такой категории, то на машину марки «Лада 211540», принадлежащую печорцу, наложен арест, - пояснили в надзорном органе.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Печорский городской суд, заключили в ведомстве.

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