Жителям Коми объяснили, что будет с неиспользованным маткапиталом в 2023 году

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В 2023 году размер материнского капитала будет увеличен. Об этом ранее сообщал президент страны Владимир Путин.

Так, маткапитал за первого ребенка вырастет на 65 тысяч рублей, а на вторых и последующих - почти на 86 тысяч рублей. Власти проиндексируют льготу по уровню фактической инфляции.

— После индексации в 2023 году размер материнского капитала составит на первого ребенка 589,5 тысяч рублей. На второго ребенка — 779 тысяч рублей, на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого — 189,5 тысяч рублей. Если семья уже получила, но не воспользовалась маткапиталом, то он будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. В случае, когда материнский капитал потрачен частично, неиспользованный остаток также индексируется, - объяснили в Минтруде России.

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