В Сыктывкаре ищут очевидцев двух ДТП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре ищут свидетелей и очевидцев двух аварий. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

Как рассказали в дорожной полиции, первая авария произошла в период с 30 октября по 11 ноября на Дырносских дачах. В СНТ «Ручеек» неизвестный автомобиль врезался в припаркованный Vlkswagen Polo.

Вторая авария произошла в период с семи вечера 13 ноября до восьми утра 14 ноября на улице Станционной. Возле дома №27 неизвестный автомобиль столкнулся с припаркованным Lexus RX 300. После этого водитель скрылся с места происшествия. Очевидцев происшествия просят обратиться в ГИБДД по телефонам: 28-18-00, 28-18-06, 28-18-32.

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