«Есть зануды, которые дергают матерей и жен»: глава Коми прокомментировал слухи о плохих условиях содержания мобилизованных

Фото: пресс-служба главы Коми

Жители Коми, чьих родственников призвали в рамках частичной мобилизации, продолжают жаловаться на условия содержания военных. По их словам, им не хватает еды и одежды. Данные слухи прокомментировал глава республики Владимир Уйба, который заверил, что обвинения беспочвенны, так как он собственными глазами видел, как мобилизованные живут в казармах.

— Я разговаривал с мобилизованными. Ребята говорят: « У нас есть двое зануд, которые хотят сбежать отсюда и постоянно дергают матерей, жен: еда плохая, мы голодные, холодные, — сказал Владимир Уйба во время встречи с родственниками призванных.

Он также пригласил отца одного из них поехать 6 декабря вместе с ним на место боевых слаживаний. Мужчина ранее негодовал, что его сына забрали без медкомиссии, а также не дали время на оформление бумаг и доверенности. На что Владимир Уйба ответил, что призывникам дают ровно сутки на сборы, а осмотр врачей можно пройти уже на месте.

— По действующим нормам призванных в рамках частичной мобилизации не отправляли на медосмотр, но они могли рассказать комиссии о своих заболеваниях и после пройти медосмотр. Вопрос с доверенностью нужно проработать. 6 декабря еду снова туда. Возьму вас с собой. Давайте мы с вами посмотрим, пообщаемся с ребятами, — заключил руководитель региона.

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