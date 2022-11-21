В Коми «Ухтахлеб» признали банкротом

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Арбитражный суд Коми признал ООО «Ухтахлеб» несостоятельным по иску республиканского управления ФНС.

Компания не смогла расплатиться по долгам перед работниками, налоговой и поставщиками ресурсов. Поэтому налоговая обратилась в суд. Ведомство потребовало признать «Ухтахлеб» банкротом. Суд признал предприятие банкротом. В отношении компании на полгода ввели процедуру конкурсного производства.

Суд признал обоснованными требования налоговой в размере более 3,1 миллиона рублей. Конкурсным управляющим стал Юрий Долгачев. Суд отстранил от исполнения обязанностей руководителя ликвидационной комиссии предприятия Олега Иванова.

Хлебозавод открыли в 1951 году. В последние годы он в основном поставлял свою продукцию в детские сады и школы, передает БНК.

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