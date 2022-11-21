На ферме в Коми задохнулись 72 коровы

Фото: архив "КП"

Сильный пожар в селе Межег Усть-Вымского района погубил 72 коровы. Животные задохнулись от угарного дыма прямо на ферме. Об инциденте сообщила пресс-служба главы Коми.

Отмечается, что сама ферма пострадала лишь частично, а площадь повреждений составила 58 квадратных метров.

Сейчас ситуация взята под личный контроль главы Владимира Уйбы. Принимаются меры для оказания материальной поддержки пострадавшему от огня производству.

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