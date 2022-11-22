Ферме, в которой задохнулись 72 коровы, власти Коми окажут финансовую помощь

Фото: архив "КП"

В Усть-Вымском районе Коми накануне, 21 ноября, произошел крупный пожар на ферме села Межег. В огне погибли 72 коровы, а также пожар повредил часть здания.

Как сообщает пресс-служба главы республики, пострадавшему от огня производству власти намерены оказать помощь. Известно, что ферма потеряла бытовое и техническое оборудование, скот и здание. Из-за ЧП встал остро вопрос трудоустройства сотрудников фермы.

По факту пожара в правительстве прошло заседание, где обсудили сложившуюся ситуацию. Первый зампред кабмина Коми Эльмира Ахмеева на совещании отметила, что власти Коми окажут поддержку пострадавшей при пожаре ферме в Усть-Вымском районе.

— Надо оперативно выделить средства, предусмотренные на ликвидацию последствий. В первую очередь провести утилизацию погибшего поголовья скота. Также по поручению главы республики Владимира Уйбы прошу оказать максимальное содействие в восстановлении фермы, чтобы сохранить рабочие места и производство, — сказала Эльмира Ахмеева.

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