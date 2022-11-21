Ушедшие на СВО добровольцы из Коми получат статус ветерана боевых действий

Фото: архив "КП"

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

Как поясняется в документе, ветеранами признаются граждане, которые участвуют в СВО в составе добровольческих формирований с 24 февраля 2022 года на территории ЛНР и ДНР и с 30 сентября текущего года на территориях Запорожской и Херсонской областей.

Статус ветерана боевых действий будет предполагать для добровольцев ряд льгот и мер поддержки.

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