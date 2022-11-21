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НовостиОбщество21 ноября 2022 14:00

В Сыктывкаре включат новогоднюю иллюминацию

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре планируют включить новогоднюю иллюминацию. Об этом говорится в распоряжении городской администрации.

Иллюминацию планируют включить 10 декабря. При этом распоряжение не касается Эжвинского района. В понедельник, 21 ноября, планируют включить подсветку Монумента трудовой славы. Синяя неоновая лента появилась на стеле в 2019 году. На эти цели потратили 1,314 миллиона рублей.

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