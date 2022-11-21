За неделю в Коми завели 12 уголовных дел на пьяных водителей

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За неделю в Коми завели 12 уголовных дел в отношении пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За неделю в Коми поймали 68 пьяных водителей. 12 из них сели нетрезвыми за руль повторно. Поэтому на них завели уголовные дела. За выходные в Коми поймали 38 водителей, которые были либо пьяны, либо отказались проходить медосвидетельствование. Больше всего таких нарушителей задержали в Сыктывкаре, Усинске и Сосногорске.

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