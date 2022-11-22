Жителей Коми предупредили о стремительно наступающих морозах

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В Коми резко упадет температура воздуха. Об этом предупредили региональные синоптики. По данным метеорологов, на территории республики наступила настоящая зима.

Синоптики обещают крепкие морозы, которые наступят в ближайшие дни. Столбик термометра опустится до -35 градусов на севере-востоке Коми. Всего за несколько дней в Заполярье температура воздуха резко опустилась на десятки градусов.

— На крайнем северо-востоке, в Воркуте, морозы наступят стремительно, в течение двух суток. Если в минувшие выходные там было около нуля, то уже в понедельник температура понизится до минус 20 градусов и ниже, во вторник там ожидаются 30-градусные морозы. В других северных районах Коми — Усинске, Усть-Цильме — температура будет понижаться менее интенсивно. По всей территории республики морозы начнут крепчать со вторника, но фронтальный раздел немного задержит их наступление в западных районах, — рассказали метеорологи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЦГМС Коми, вся эта неделя пройдет в Республике Коми под знаком антициклона — осадков будет немного и морозы от небольших до сильных. С середины недели в южных районах, около Сыктывкара — морозы до минус 20 градусов и ниже. В восточных районах Коми — до минус 30-35 градусов, но длительными они не будут, максимум два-три дня, а затем вместе с ядром арктического циклона уйдут на Южный Урал.

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