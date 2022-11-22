Команда КВН из Коми прошла в финал Высшей лиги

Фото: vk.com/imeni

Команда КВН «Имени меня» вышла в финал Высшей лиги. Об этом игроки сообщили в официальной группе в социальных сетях.

— Мы в финале. Впереди последняя игра в Высшей лиге! Всех обняли, — написали кавээнщики.

Напомним, в начале своего пути команда выступала за Сыктывкар, а затем — за Королев. К финалу «Имени меня» шли 11 лет.

Решающая игра состоится уже 17 декабря.

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