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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 8:19

В ДТП с тремя авто в Сыктывкаре пострадал четырехлетний ребенок

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 21 ноября, в Сыктывкаре столкнулись Chevrolet Blazer, BMW и Kia Rio, в результате чего пострадал ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15.50. Мужчина 1976 года рождения ехал за рулем Chevrolet Blaze по Сысольскому шоссе. Напротив дома №17 водитель решил перестроиться с крайней правой на крайнюю левую полосу. При этом он не уступил дорогу попутному BMW. Далее Chevrolet вылетел на перекресток с Пушкинским проездом. Там иномарка столкнулась с Kia Rio. В результате ДТП пострадал ребенок. Он находился в салоне Kia Rio. По предварительным данным, пострадавший получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

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