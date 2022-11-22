Стала известна причина пожара на ферме в Коми, где погибли 75 коров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предварительной причиной пожара на ферме в Усть-Вымском районе, в которой погибли 75 коров, стала неисправность электрооборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в понедельник, 21 ноября, в селе Межег. Огонь повредил часть здания. Сообщалось, что погибли 72 коровы. Пострадавшему от огня производству власти намерены оказать помощь. Ферма потеряла бытовое и техническое оборудование, скот и здание. Из-за ЧП встал остро вопрос трудоустройства сотрудников фермы. В первую очередь планируют провести утилизацию погибшего поголовья скота.

В МЧС отметили, что инцидент произошел в 4.42. Когда пожарные прибыли на место, пожар потушили сотрудники фермы. В МЧС уточнили, что на месте происшествия обнаружили 75 погибших коров. Предположительно, животные отравились угарным газом. Пожар полностью ликвидировали в 5.10. Площадь возгорания составила 58 квадратных метров. На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стал неисправность электрооборудования.

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