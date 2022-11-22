В Коми автобус с 20 людьми врезался в горящий КамАЗ

Фото: архив КП

Во вторник, 22 ноября, под Ухтой автобус с 20 людьми врезался в КамАЗ, у которого загорелось колесо. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 6.35. Водитель 1952 года рождения ехал за рулем автобуса КАвЗ по автодороге Ухта – Ярега. На 13-м километре он врезался в КамАЗ с прицепом. Этот грузовик остался на дороге. Дело в том, что у машины загорелась колесо. Поэтому водитель затормозил.

В момент аварии в автобусе находились около 20 человек. За помощью к врачам никто не обращался. Как передает «Комиинформ», автобус не был пассажирским, а принадлежит одному из предприятий.

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