В Крыму обнаружен мертвым известный изобретатель и общественник из Сыктывкара

Фото из личного архива

В Крыму умер известный общественник и изобретатель Василий Триндюк. Он был обнаружен в своем доме без признаков жизни. По предварительным данным, он скончался от отравления угарным газом.

О смерти изобретателя сообщил его сын в социальных сетях. Мужчина уточнил, что тело его отца было найдено 15 ноября.

— Мой отец был уникальным человеком. Он любил жизнь, любил в ней всё. Он всегда чем-то интересовался, чем-то увлекался, к чему-то стремился. Пока мы учимся, мы растём, так он говорил. И так он жил. Он занимался путешествиями, фотографией, альпинизмом, закаливанием, моржеванием, боевыми единоборствами, танцами, изобретениями, бизнесом, строительством, полётами, сплавами и многим, многим другим. А ещё, всю свою жизнь он боролся за справедливость и правду. Боролся, даже когда бороться было бесполезно. Боролся, даже когда оставался один. Он хотел создать лучший мир. И, я в это верю, он, наконец, в него попал, — написал сын прощальное письмо.

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