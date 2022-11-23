В Коми отец-наркоман грозился убить родную дочь и жену

Фото: архив "КП"

Житель Воркуты оказался на скамье подсудимых за попутку убить родную дочь и жену. 42-летний мужчина был признан виновным в предъявленном ему обвинении сразу по трем статьям («Угроза убийством», «Покушение на убийство», «Кража, совершенная с банковского счета») и отправился на шесть с половиной лет в тюрьму, сообщает СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, воркутинец, страдающий наркотической зависимостью, периодически ругался со своей женой. В порывах ярости он грозился убить ее и их дочь, которая вступалась за женщину. В очередной раз, когда мужчина вышел из себя, он набросился на супругу с ножом и ранил ее. Ссора бы закончилась трагедией, если бы воркутинку вовремя не спасли.

— В ходе очередной ссоры фигурант нанес супруге ножевые ранения. В происходящее вмешались дочь и родственник жены, благодаря этому, а также своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива. Кроме того, злоумышленник похитил денежные средства с банковского счета знакомого путем использования банковской карты для покупки различных товаров в магазинах, — рассказали подробности уголовного дела в Следкоме.

В ведомстве добавили, что во время расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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