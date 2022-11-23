В Коми участников СВО освободят от транспортного налога

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В Коми мобилизованных и добровольцев планируют освободить от транспортного налога. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет республики.

Согласно документу, участников спецоперации хотят освободить от уплаты транспортного налога на одну машину. Планируется, что эта мера коснется автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил или до 110,22 киловатта. В документе уточняется, что речь идет о налоговом периоде 2021 и 2022 годов. Заседание сессии Госсовета состоится в следующую среду, 30 ноября.

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